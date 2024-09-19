الحرارة الثلاثينية تخيم على أجواء العراق.. ماذا عن الامطار؟

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الخميس في وكربلاء المقدسة وديالى وبابل 38، ودهوك والسليمانية 30، وأربيل 32، ونينوى 33، وكركوك 34، وصلاح الدين 36، والأنبار 37".وأشارت الى، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية، بينما سيكون صحواً في المنطقة الجنوبية، درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".ولفتت الهيئة الى أن "الأحد المقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".وبينت أن "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم يتحول تدريجياً إلى غائم جزئي ابتداء من الاقسام الغربية من البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".