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الحرارة الثلاثينية تخيم على أجواء العراق.. ماذا عن الامطار؟
محليات
2024-09-19 | 03:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,111 مشاهدة
السومرية نيوز – الطقس
توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما اشارت الى تساقط للأمطار وارتفاع في درجات الحرارة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الخميس في
بغداد
وكربلاء المقدسة وديالى وبابل 38، ودهوك والسليمانية 30، وأربيل 32، ونينوى 33، وكركوك 34، وصلاح الدين 36، والأنبار 37".
وأشارت الى، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية، بينما سيكون صحواً في المنطقة الجنوبية، درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".
ولفتت الهيئة الى أن "الأحد المقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".
وبينت أن "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم يتحول تدريجياً إلى غائم جزئي ابتداء من الاقسام الغربية من البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".
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الحرارة الثلاثينية تخيم على أجواء العراق
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