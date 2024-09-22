آلية جديدة لتوزيع قطع الاراضي على المواطنين في النجف

وقال محبوبة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "لدينا رغبة بالتعامل مع ملف توزيع قطع الاراضي على المواطنين بجدية تامة من خلال الذهاب الى فرز قطع اراضي واعطائها الى مطورة"، مشيرا الى ان "هذه الآلية ستطبق خلال فترة قصيرة".واضاف محبوبة، ان "هذه التجربة ستكون في الاشرف، ونحن مقبلون على مدينة من خلال فرز قطع الاراضي للمواطنين وتأهيل كافة الخدمات كالماء والمجاري والكهرباء وشبكات تصريف مياه الامطار قبل توزيعها للمواطنين بالتالي فان هذا الامر سيخدمنا في قضية الابتعاد عن البناء العشوائي وتشويه معالم المدن الجديدة".