بغداد.. اعتقال ثلاثة أشخاص بينهم ضابط بتهمة "نقل آثار"

وقال في حديث لـ نيوز، إن " قوة أمنية ومن نصب كمين محكم تلقي القبض على ثلاثة أشخاص بينهم ضابط بتهمة نقل الآثار".

وأضاف أنه "تم ضبط معهم قطعة تمثال بالقرب من الحسين وسط بغداد".