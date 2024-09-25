أيلول يختم مهامه بارتفاع الحرارة.. تفاصيل حالة طقس العراق حتى الاحد المقبل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد سيكون صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية"، مبينا ان "درجات الحرارة العظمي ستكون في وبابل وواسط والانبار وصلاح الدين وديالى 39، واربيل ونينوى والسليمانية 36، والنجف والديوانية وكربلاء المقدسة 40، والبصرة وميسان وذي قار 43 ".وأشارت الى ان "أما في يوم الجمعة فسيكون الطقس صحواً في البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".وبينت الهيئة ان "السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في وصحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".واضافت أن "الحالة المتوقعة للبلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم في ويكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".