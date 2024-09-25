السفير الصيني يكشف للسومرية تفاصيل تصدير السيارات ومنح سمات الدخول للعراقيين

وقال السفير للسومرية نيوز، ان الصين صدرت 20 ألف سيارة الى خلال السنة الماضية 2023، أما خلال الـ6 أشهر الماضية فقد صدرت 23 ألف سيارة، مؤكدا ان هذا العام خففنا اجراءات الدخول إلى الصين وسهلنا منح سمات الدخول للعديد من المواطنين منهم الطلبة وفرنا تسهيلات كبيرة لرجال الأعمال العراقيين.وأضاف، ان قنصليتنا في تمنح سمات الدخول بطريقة سلسة للمواطنين، أما قنصليتنا في فقد تم افتتاحها مؤخرا وستسهم هي الأخرى بتسهيل الإجراءات.وبين السفير الصيني لدى ان اوقف بشكل مؤقت التعامل بالعديد من العملات وليس اليوان فقط، مشيرا الى انها اجراءات مؤقتة ومواصلة العمل على معالجتها مع الجهات المعنية.كما أشار الى ان المشاريع التي تمسكها الشركات الصينية هي ومشروع مجاري وساحة النسور، لافتا الى انه بسبب وإجراءاته كان هناك توقف لعدد من المشاريع الصينية في .وذكر خلال حديثه للسومرية ان عدد العمال الصينيين في كبير جدا، وهنالك العديد من الفنيين وليس فقط العمال في العراق، موضحا انه تم تسليم الجانب العراقي الكثير من المدارس ضمن مشروع ألف مدرسة ضمن إطار الاتفاقية مع .