العتبة العلوية تفتح دور الضيافة والفنادق لاستقبال المتضررين من لبنان

وقالت العتبة في بيان، إنه "تم تشكيل لجنة تخصُّصية مهمَّتها ملف حملتها لإغاثة ومساعدة اللبناني، وعقدت اللجنة اجتماعها الأول بحضور العام للعتبة العلوية الخرسان الذي وجّه اللجنة المُشكَّلة باتخاذ التدابير المنظّمة وبذل الجهود الاستثنائية لإنجاح الحملة الإنسانية واستنفار الخدم العاملين في العتبة وتهيئة جميع المستلزمات الخاصة بهذا الشأن".وقال رئيس اللجنة سلام "استجابةً لنداء المرجعية العليا في الأشرف وبتوجيه من العام للعتبة العلوية أعلنت العتبة العلوية عن بدء أعمال لجنة إغاثة اللبناني".وأضاف الجبوري، أن "العتبة ستفتح أبواب الأماكن التابعة لها، بما في ذلك دور الضيافة والفنادق ومدن الزائرين، لاستقبال المُتضرّرين".وأوضح أن "العمل جارٍ على التنسيق مع الجهات الحكومية الرسمية لضمان اندماج اللجنة في الخطة المركزية الحكومية لإيصال المساعدات عبر القنوات الرسمية".