العراق على موعد جديد مع تساقط الأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات العظمى في وكربلاء وبابل والديوانية 40، وفي وصلاح الدين 39، والسليمانية 35، ودهوك 33، ونينوى 37، والأنبار 38، وواسط وميسان والمثنى والنجف الأشرف 41، وذي قار والبصرة 42".واوضحت، أن "يوم السبت، سيكون الطقس صحواً، ودرجات مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وبين الهيئة، أن "الأحد المقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".واضافت، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في والأقسام من المنطقة الوسطى، ودرجات مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".