بغداد.. السجن 6 سنوات لمنتحل صفة موظف في تربية الرصافة الثانية

وذكر المركز الاعلامي لمجلس الأعلى في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان انتحل صفة موظف في مديرية تربية الثانية بقصد الحصول على منافع شخصية لقاء تعيين احد الاشخاص على ملاك وزارة التربية".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام القرار ١٦٠ لسنة ۱۹۸۳ الفقرة اولا / ۱ و۲ منه".