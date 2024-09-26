إعلان نتائج الدور الثاني لطلبة السادس الإعدادي

نيوز – محليات



أعلنت وزارة التربية، الخميس، نتائج الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الاعدادي (بفروعه كافة) الدور الثاني / للعام الدراسي 2023-2024.



أدناه النتائج:

