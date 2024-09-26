هيئة الحج تعتزم فتح خط بري لنقل النازحين اللبنانيين من الحدود مجانا

وقال رئيس للحج والعمرة في العراق، المسعودي في تصريح لـ نيوز، ان "الهيئة تعتزم فتح خط بري لنقل النازحين اللبنانيين من الحدود مجانا".وأضاف، ان "ذلك جاء بعد مناشدات وصلت تفيد بوجود نازحين لبنانيين عالقين على الحدود السورية".