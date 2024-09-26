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عضو مجلس محافظة بغداد يؤكد قانونية إقالة عمار الحمداني
محليات
2024-09-26 | 11:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
773 مشاهدة
أكد عضو
مجلس
محافظة
بغداد
مثنى العزاوي،
اليوم
الخميس، قانونية إقالة عضو المجلس
عمار
الحمداني؛ استنادا إلى أحكام المادة (25/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس محافظة
بغداد
.
وقال
العزاوي
في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "اقالة عضو المجلس
عمار
الحمداني؛ قانونية وجاءت استنادا إلى أحكام المادة (25/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس محافظة بغداد، والتي نصت على:
"يُعد العضو مقالاً في حال تجاوزت غياباتُه ربع (1/4) عدد الجلسات خلال أربعة أشهر." من خلال نص هذه المادة، يظهر بوضوح أن الإقالة تتحقق تلقائياً بمجرد تجاوز العضو الحد المنصوص عليه من الغيابات، دون الحاجة إلى تصويت أو إحالة الموضوع إلى
مجلس
المحافظة.
أولاً: وضوح المادة وصراحتها
تُعتبر المادة (25/أولاً) صريحة من خلال نصها الذي يُعدّ العضو مُقالاً تلقائياً في حال تجاوزه الحد المسموح به من الغيابات، وخبراء
القانون
يعرفون أن القوانين تكون واضحة وصريحة إذا كان نصها يتضمن الحكم مباشرةً دون الحاجة إلى تفسير أو إحالة إلى مواد أو فقرات أخرى، وبالتالي، لم تتطرق المادة إلى أي ضرورة لعرض الموضوع على المجلس للتصويت، مما يعني أن القرار يُعتبر إدارياً بحتاً من صلاحية رئيس الجهة العليا.
ثانياً: صلاحيات رئيس الجهة العليا
النظام الداخلي يُعتبر تنظيماً داخلياً يقع ضمن صلاحيات رئيس الجهة العليا، وفي هذه الحالة، رئيس
مجلس
محافظة بغداد، وهذه الصلاحية تُخوّل الرئيس اتخاذ القرارات الإدارية التي تتفق مع القوانين والأنظمة الداخلية للمجلس دون الحاجة إلى استشارة المجلس أو التصويت على مثل هذه القرارات.
ثالثاً: عدم إحالة المادة (25/أولاً) إلى فقرات أخرى
عند مراجعة المادة (25/أولاً)، نلاحظ أنها لم تتضمن أي إشارة إلى فقرات أو مواد أخرى تتطلب شمول الإقالة بإجراء إضافي، مثل التصويت من قبل المجلس، والمادة صريحة في حكمها وتقتصر على تحديد الحالة التي يُقال فيها العضو إذا تجاوز غيابه الحد المسموح به، دون الحاجة إلى خطوات إضافية، بالإضافة إلى ذلك، ما يُحتج به في الفقرة الثانية من المادة (25) لم يتطرق بنصه إلى شمول الفقرة الأولى، مما يؤكد أن الفقرتين مستقلتان عن بعضهما في التطبيق.
الخلاصة :
بناءً على ما تقدم، فإن قرار رئيس
مجلس
محافظة
بغداد
بإقالة العضو
عمار
الحمداني يتفق تماماً مع أحكام المادة (25/أولاً) من النظام الداخلي للمجلس، وحيث أن الإقالة تتحقق تلقائياً بمجرد تجاوز الحد المسموح به من الغيابات، ودون الحاجة إلى تصويت أو إجراءات إضافية من المجلس.
المحرر
سعد أحمد
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