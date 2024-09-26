بالصور من كربلاء.. العلم اللبناني يزين مباني المدينة

شهدت كربلاء، وضع اللبناني على المباني العامة نصرة للشعب اللبناني.

وتشن "القوات الإسرائيلية"، منذ فجر الماضي، موجات من الغارات المكثفة في عملية أطلقت عليها اسم "سهم الشمال"، مستهدفة مناطق وشرقي لبنان، التي تعد معاقل حزب الله، مخلفة أكثر من 500 بالإضافة إلى نحو 1700 مصاب في حصيلة مرشحة للارتفاع.

أدناه صور من بعدسة السومرية..