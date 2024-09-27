انقلاب متوقع بطقس العراق الأربعاء.. هل تقول الامطار كلمتها؟

ويؤشر مختصون بالطقس وجود حالة ضعيفة متوقعة الأسبوع القادم ناتجة عن نزول منخفض جوي على تركيا مصاحبة له كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا مع توفر رطوبة مدارية محدودة، وبالتالي متوقع تشكل سحب رعدية خصوصاً مناطق كونها من المؤثر العلوي.وتشير بعض خرائط الطقس توسع من حالة عدم الاستقرار الجوي وتدخل مناطق شرق واقصى ضمن نطاق الأمطار، لكن الفرصة رغم ذلك ضعيفة ومتغيرة والأفضل متابعتها عند اقتراب المدة الزمنية.ومع نزول المنخفض على تركيا وانخفاض الضغط الجوي شمالاً متوقع تقلبات وتحول الرياح إلى جنوبية شرقية من الأحد وتستمر عدة أيام ترتفع معها معدلات الرطوبة النسبية خصوصاً وميسان.وتستمر درجات بالانخفاض وارتفاع الفترة القادمة وحسب نزول الكتل الهوائية الباردة، بالرغم من انكسار شدة الحر لكن لا تزال الأجواء حارة وسط النهار ولطيفة في الليل وساعات الأولى.وتشير تحديثات نماذج الطقس الأوروبية انقلابا جذريا وتغييرات هامة في طقس اعتبارا من يوم الأربعاء، وستبدأ اجواء الخريف الحقيقية في اعتبارا من الاربعاء ولا وجود لأي امطار مهمة ومعتبرة حتى يوم الخميس.