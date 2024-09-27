لجنة نيابية تتحدث بالأرقام عن أزمة العراق المائية مع تركيا وتطرح حلاً

وقال مردان في حديث للسومرية نيوز: "لدينا تواصل منذ بداية الدور الخامسة كلجنة الزراعة في النواب مباشر مع ووزارة الزراعة وتبين ان تركيا لم تلتزم بكل القرارات السابقة والقرارات التي حدثت بين الحكومة العراقية وتركيا".وبين انه "تم الاتفاق على ضخ مياه بكيمة 700 ألف مع الجانب التركي، اما الحقيقة تم فقط 300 ألف او 180 ألف ويعد هذا مخالف لجميع الاتفاقيات"، مضيفا: "أكدنا على الحكومة العراقية بوجود مصالح كبيرة مع تركيا ومن ضمنها التجارة والقضية الأمنية بشأن دخولها على الأراضي العراقية شمال وأيضا يوجد الكثير من التجاوزات".وأضاف: "طلبنا من خلال زيارتنا الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بـ"ايجاد حلول حقيقية وواقعية للحد من هذا التجاوزات وطلبنا أيضا من تركيا في مؤتمر اندونيسيا للمياه باشتراكها في اتفاقية البحار المشتركة والمياه المشتركة لان هذه المياه لجميع البلدان وليس فقط لتركيا".وأشار الى ان "كمية المياه الواردة للعراق من تركيا تبلغ أكثر من 87% ومن إيران 7% و8% هي مياه داخلية وهذه يمثل اعتماد كبير للعراق على الجانب التركي بتوفير المياه".وعن حل ازمة المياه، أكد مردان "على رئيس الوزراء دعم بسبب ان موازنة هذه الوزارة تعد بائسة وغير قادرة على حل الازمة بشكل جذري وكل الحلول ترقيعية"، مشددا انه "يجب ان يكون هناك رفد بأكثر من 5 تريليون لوزارة الموارد المائية و5 تريليون الى لاستخدام طرق الري الحديثة"، موضحا: "غير هذه الحلول سيبقى والفلاحين يعانون سنويا من ازمة الجفاف".