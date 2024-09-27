هزة أرضية تضرب دهوك

نيوز – محلي

اعلنت وزارة النقل، الجمعة، عن تسجيل المراصد الزلزالية في للأنواء والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية في محافظة .

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام 12:39:33 مساء بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها (3،3) درجة في إقليم بمحافظة دهوك".

ولفتت الى انه "تم الشعور بها بشكل متفاوت من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها"، موضحة انه "لم ترد اي خسائر مادية او بشرية تذكر".