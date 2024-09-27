ذكرى تأسيس السومرية ومواقف العراق الخارجية وصاروخ الحوثيين في نشرة السومرية

# متعهدةً بمواصلة السير على نهج المهنية والحيادية.. تحيي تأسيسها العشرين.. وتلغي الاحتفال مراعاةً لظروف المنطقة# السوداني يتهم الامن بالفشل في الحفاظ على السلم الدولي، ويؤكد وقوف الى جانب وفلسطين# في تطور لافت.. الحوثيون يستهدفون تل ابيب بصاروخ باليستي.. وحزب ينعى احد قياداتهِ بغارة على الضاحية# ضغوط خارجية وراء تسليح البيشمركة بالمدافع، والنازحون مجبرون على البقاء بمخيمات الاقليم لاغراض انتخابية