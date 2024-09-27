انهيار جسر الطوبجي في بغداد (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقطع فيديو يظهر فيه انهيار الطوبجي قيد الانشاء في .

واظهر المقطع المصور انهيار القالب الخشبي للجسر اثناء عمليات صب الخرسانة المسلحة.