نقابة الصحفيين تنعى الشهيد نصر الله: نذر نفسه لمواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بقلوب يملؤها الحزن والأسى تلقت نقابة الصحفيين العراقيين نبأ استشهاد الامين العام لحزب اللبناني السيد حسن الذي قضى في العدوان الصهيوني الاثم الليلة الماضية على الضاحية من بيروت ليرتقي هو ومجموعة من مجاهدي الحزب شهيدا على طريق والجهاد ونذر نفسه لمواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم ".واضافت: "اننا في نقابة الصحفيين العراقيين في الوقت الذي نستنكر فيه وبشدة هذا العدوان الغادر نعلن تضامننا مع الاشقاء في في تصديهم البطولي للعدوان الصهيوني ونتقدم بالتعازي المخلصة للشعبين واللبناني واستعدادنا لتقديم كل اشكال الدعم للشعب اللبناني الشقيق وبما يعزز صموده بوجه الذي لم يتورع من استخدام كل الاسلحة المحرمة في محاولة يائسة منه للنيل من ارادته امام صمت ومنظماته الإنسانية".وتابعت: "بهذه المناسبة نبتهل إلى العلي القدير أن يتغمد الشهيد البطل سماحة السيد حسن وجميع الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، انا لله وانا اليه راجعون".