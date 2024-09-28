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نقابة الصحفيين تنعى الشهيد نصر الله: نذر نفسه لمواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم

محليات

2024-09-28 | 10:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نقابة الصحفيين تنعى الشهيد نصر الله: نذر نفسه لمواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم
174 مشاهدة

نعت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم السبت، الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، فيما أشارت الى انه نذر نفسه لمواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بقلوب يملؤها الحزن والأسى تلقت نقابة الصحفيين العراقيين نبأ استشهاد الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله الذي قضى في العدوان الصهيوني الاثم الليلة الماضية على الضاحية الجنوبية من بيروت ليرتقي هو ومجموعة من مجاهدي الحزب شهيدا على طريق الحق والجهاد ونذر نفسه لمواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم ".

واضافت: "اننا في نقابة الصحفيين العراقيين في الوقت الذي نستنكر فيه وبشدة هذا العدوان الغادر نعلن تضامننا مع الاشقاء في لبنان في تصديهم البطولي للعدوان الصهيوني ونتقدم بالتعازي المخلصة للشعبين العراقي واللبناني واستعدادنا لتقديم كل اشكال الدعم للشعب اللبناني الشقيق وبما يعزز صموده بوجه العدو الذي لم يتورع من استخدام كل الاسلحة المحرمة في محاولة يائسة منه للنيل من ارادته امام صمت المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية".

وتابعت: "بهذه المناسبة نبتهل إلى الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد البطل سماحة السيد حسن نصر الله وجميع الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، انا لله وانا اليه راجعون".
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نقابة الصحفيين

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