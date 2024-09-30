الموانئ العراقية تنفي وجود مواد "شديدة الانفجار" داخل ميناء أم قصر

السومرية نيوز – محليات



نفت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم الاثنين، وجود مواد "شديدة الانفجار" داخل ميناء أم قصر، مؤكدة حرصها على أمن وسلامة جميع الموانئ العراقي.

وقال مدير الموانئ فرحان الفرطوسي خلال مؤتمر صحفي داخل ميناء أم قصر، وحضرته السومرية نيوز، إن "الشركة العامة لموانئ العراق تعمل وفق القوانين والأنظمة الدولية، ومن ضمن هذه القوانين هناك تصنيف للمواد الخطرة من 9 فئات"، مبينا ان رقمي 1 و2 من التصنيف يمثلان المواد شديدة الانفجار، وهذه المواد لو كان لها دخول لموانئنا، سيعمل كادر الشركة حسب متطلبات المنظمات الدولية ليتم إخراجها فورا الى خارج الميناء لصالح الجهة المستفيدة".وأضاف الفرطوسي، "اما المواد الأخرى من التصنيف، يتم التعامل معها أيضا كل حسب درجة خطورته وتصنيفه"، مشددا على أنه "حاليا لا توجد أي مواد شديدة الانفجار داخل ميناء أم قصر، لان الشركة حريصة جدا على أمن وسلامة الموانئ العراقية بأجمعها".وتابع الفرطوسي، أن "يوم أمس كان هناك رسو لإحدى البواخر تحمل عددا من الحاويات من التصنيف الثامن، وهي عبارة عن بطاريات ومواد كيماوية وعطور وما شاكل ذلك، تم إخراجها فورا الى المستفيدين"، لافتا الى ان "إجراءات الميناء دقيقة وسريعة ولا تسمح بأي خلل يسمح ببقاء حاوية من هذا النوع".