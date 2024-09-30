أمر قضائي بإيقاف إجراءات إقالة عضو مجلس بغداد عمار الحمداني (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



وجهت محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، مجلس محافظة بغداد بإيقاف إجراءات إقالة عضو المجلس عمار فرحان الحمداني.

وجاء في وثيقة صادرة من القضاء الإداري معنونة الى محافظة بغداد، تضمنت : "نرفق طياً قرار وقف الإجراءات المرقم (5459/2024) الصادر بتاريخ 29/9/2024 بالدعوى المرقمة (4733/ق/2024) المقدم من طالب الأمر الولائي (عمار فرحان حمادي الحمداني) على المطلوب الأمر الولائي ضده رئيس مجلس محافظة بغداد/ إضافة لوظيفته، راجين التبلغ بقرار وقف الإجراءات وإعادة النسخة الثانية موقعة وفق الأصول".

وصدرت الأربعاء الماضي (25 أيلول 2024) وثيقة موقعة باسم رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، أمراً إدارياً بإقالة عضو المجلس عمار فرحان حمادي الحمداني من عضوية المجلس.

أدناه الوثيقة: