الأمن النيابية مثمنة الاتفاق بشأن جدولة انسحاب التحالف الدولي: جاء بوقته

السومرية نيوز – محلي

ثمنت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، الاتفاق التاريخي بين الولايات المتحدة والعراق حول جدولة انسحاب التحالف الدولي.

وقال رئيس اللجنة كريم عليوي المحمداوي لـ السومرية نيوز، ان "ضغوطات الشعب العراقي والحكومة والبرلمان دفعت التحالف الدولي بسحب قواته بهذا الوقت"، مثمنة "جهود الحكومة التي افضت الى هذا الاتفاق التاريخي".

وأضاف ان "هذا الاتفاق جاء بوقته"، معربا عن امله في "المباشرة بانسحاب قوات التحالف".

وذكر ان "العراق آمن ولا يوجد أي خرق فيه"، موضحا ان "الوضع الأمني في العراق مستقر ولا توجد أي مشاكل امنية داخلية".