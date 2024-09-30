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في العراق.. اطلاق نار داخل جامع ورئيس كتلة انتخابية متورط بالحادث
محليات
2024-09-30 | 13:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
9,632 مشاهدة
السومرية نيوز –محلي
أوضحت مديرية اسايش أربيل، ما حصل في جامع رشاد المفتي بالمحافظة.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اثناء مراسم مجلس عزاء لعائلة (قهار صابر علكة) المقام في جامع رشاد المفتي في أربيل، ومن دون علمهم المسبق بزيارته، حضر (شالاو كوسرت رسول) رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني لانتخابات برلمان الإقليم في أربيل الى مراسم التعزية".
وأضاف "تم تبليغه من قبل ذوي المتوفي بترك مراسم العزاء وانه غير مرحب به وذلك بسبب استشهاد اثنين من اصحاب العزاء في السابق على يد عائلة (شالاو كوسرت رسول )، مما تسبب بحدوث مشاجرة فتح على اثرها حراس (شالاو) النار وهاجموا صاحب العزاء دون أي احترام لحرمة المسجد ومراسم العزاء، ما أدى الى إصابة احد المواطنين بجروح".
واكد انه "سيتم تطبيق القانون ومحاسبة الجناة وتقديم الذين اطلقوا النار والمشاركين بهذا العمل غير القانوني الى العدالة".
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