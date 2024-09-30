السومرية نيوز – محلي

أعلنت وزارة التربية، عن ضوابط وتعليمات الانتساب لطلبة معاهد الفنون الجميلة للعام الدراسي 2024 – 2025.

وقال المكتب الإعلامي بالوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم نشر ضوابط وتعليمات الانتساب لطلبة معاهد الفنون الجميلة للدراستين الصباحية والمسائية للعام الدراسي (2024-2025) دون قيد او شرط في بغداد جانبي الكرخ والرصافة ونينوى والبصرة والانبار وكركوك وصلاح الدين وديالى وواسط والنجف الاشرف وكربلاء المقدسة والقادسية وذي قار وميسان والمثنى".

وأضافت ان "موعد التقديم للانتساب يبدأ من 20 تشرين الأول 2024 ولغاية الـ28 من تشرين الثاني 2024، وحسب الضوابط المنصوصة في الآتي:-