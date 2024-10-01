بالإمكان ادخال سياراتهم.. تعليمات عراقية جديدة للنازحين اللبنانيين

السومرية نيوز – محلي

أصدرت سفارة بغداد في دمشق، تعليمات بشأن النازحين اللبنانيين الراغبين بالسفر إلى العراق، فيما أكدت إمكانية دخولهم بسياراتهم الخاصة.

وذكرت في بيان صحفي أن "أي مواطن لبناني، يحمل جواز سفر بلاده، يمكنه السفر عبر مطار دمشق الدولي أو منفذ ألبوكمال/ القائم الحدودي برا، من دون سمة دخول".

وأضافت: "يسمح للمواطن اللبناني أيضاً، ممن لديه سيارة تحمل لوحة لبنانية، ويروم السفر بها إلى العراق، إدخالها عن طريق المنفذ الحدودي بعد إكمال إجراءات دخولها".

وبشأن اللبنانيين الذين لا يمتلكون جواز سفر لبناني، فعليهم مراجعة السفارة اللبنانية في دمشق لإصدار جواز مرور (وثيقة سفر) تُستخدم لدخول الأراضي العراقية، وفقاً للبيان.

وتشمل التعليمات أيضاً، المواطنات السوريات المتزوجات من لبنانيين، حيث يستطعن السفر إلى العراق برفقة أزواجهن، وسيُمنحن تأشيرات دخول في المنفذ الحدودي، شرط إبراز عقد زواج لبناني أصولي، بالإضافة إلى تطابق بطاقة الزوج أو الأولاد، مع جواز السفر أو البطاقة.

بدأ العراق في الأيام الأخيرة باستقبال النازحين اللبنانيين، وفقاً لقرار مجلس الوزراء. ومكن القرار اللبنانيين في الدخول إلى الأراضي العراقية بالبطاقات التعريفية، إن لم يتوفر جواز السفر.