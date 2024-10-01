القضاء: الإعدام بحق إرهابي قتل مواطنا بعبوة لاصقة عام 2012

السومرية نيوز – محلي

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكما بالإعدام بحق مجرم إرهابي عن جريمة الانتماء للمجاميع الارهابية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الإرهابي وبالاشتراك مع متهمين اخرين اقدم على قتل احد المواطنين بواسطة عبوة لاصقة عام 2012 تحقيقا لغايات إرهابية".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 و بدلالة المادة الثانية /1 و3 و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".