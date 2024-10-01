تعطل الفتحة الملاحية الرابطة بين كورنيش العشار وقضاء شط العرب (صور)

السومرية نيوز – محليات



تعطلت الفتحة الملاحية الرابطة بين منطقتي كورنيش العشار وقضاء شط العرب في محافظة البصرة.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن الفتحة الملاحية في جسر التنومة الرابط بين كورنيش العشار وقضاء شط العرب، تعطلت أثناء رفعها وعبور بعض السفن الى ميناء المعقل في الساعة الثالثة فجرا.



وأضاف المراسل، أن الفتحة مازالت معلقة حتى الان، الامر الذي تسبب بقطع حركة المرور بين الضفتين.

أدناه مجموعة من الصور: