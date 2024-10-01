"العيد الوطني العراقي".. تصريح رسمي بشأن عطلة الخميس

السومرية نيوز – محلي

اصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن عطلة الخميس المقبل.

وذكرت الأمانة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "قانون العطلات لا يتضمن عطلة رسمية في يوم 3 تشرين الأول".

جاء ذلك بعدما تساءل الكثير من المواطنين وخاصة الموظفين وطلاب المدارس حول تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل الموافق الثالث من تشرين الأول والذي يصادف العيد الوطني العراقي.

كما ذكر مدونون على الفيسبوك، "لماذا لم يتم اعتماد اليوم الوطني العراقي عطلة رسمية في البلاد كحال باقي الدول الأخرى؟".