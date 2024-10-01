طابور يمتد لمئات المترات.. فوضى في مرور الحسينية "فيديو"

السومرية نيوز – محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه امتداد طابور العجلات امام مديرية مرور الحسينية ببغداد، لمئات المترات بهدف تثبيت اللوحات.

واثار هذا الاجراء انتقاد المواطنين الذي طالبوا وزير الداخلية ومدير المرور العامة بالتدخل لتنظيم الية تثبيت اللوحات وعدم التأخر لساعات.

كما نشر ناشطون مقطع فيديو من داخل الموقع يبين حالة الفوضى عند اجراء المعاملات، حيث اكد احد المواطنين ان موظفي الموقع قاموا باغلاق الأبواب بوجه المراجعين دون معرفة الأسباب.