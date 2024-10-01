أبرز ملفات نشرة الظهيرة.. العملية البرية جنوب لبنان ومواقف العراق واستهداف قاعدة عسكرية ببغداد

– خاص



إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.







*فرنسا ترسل سفينة عسكرية الى سواحل تمهيدا لأجلاء رعاياها.. وبريطانيا تدعو مواطنيها للمغادرة فورا



*العراق يدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية.. وادارة الدولة يجدد موقفه الداعم لفلسطين ولبنان



*قصف صاروخي يطال قاعدة عسكرية قرب بغداد، والقائد العام يوجه بالتحقيق ومحاسبة المقصرين *مع استمرار العدوان جواً.. جيش الاحتلال يشن عملية برية محدودة جنوب .. وحزب الله يستهدف مقر الموساد*فرنسا ترسل سفينة عسكرية الى سواحل تمهيدا لأجلاء رعاياها.. وبريطانيا تدعو مواطنيها للمغادرة فورا*العراق يدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية.. وادارة الدولة يجدد موقفه الداعم لفلسطين ولبنان*قصف صاروخي يطال قاعدة عسكرية قرب بغداد، والقائد العام يوجه بالتحقيق ومحاسبة المقصرين