إيقاف الملاحة الجوية العراقية

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، إنه "بسبب التوترات الإقليمية تم ايقاف الملاحة الجوية العراقية الى اشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة المدني في الأجواء العراقية".

وأضاف البيان، ان "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت إخلاء الاجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، بشكل تدريجي، من اجل المحافظة على سلامة المسافرين الكرام الوافدين الى مطارات و كذلك الطائرات التي تعبر اجواءنا".



ونوه البيان، بأن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اوقفت جميع رحلاتها بشكلٍ مؤقت، لأسباب إحترازية، الى اشعار اخر، حفاظا على سلامة المسافرين".