وقالت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية في بيان، " إذا ما تدخل الأمريكان في أي عمل عدائي ضد الجمهورية الإسلامية أو في حال استخدم الصهيوني للأجواء العراقية لتنفيذ أي عمليات قصف لأراضيها، فستكون جميع القواعد والمصالح الأمريكية في والمنطقة هدفا لنا".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، ضرب أهداف عسكرية مهمة في قلب "اسرائيل" بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال كل من هنية، والسيد حسن نصر الله، ونيلفوروشان.