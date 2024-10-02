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قلق عراقي من "اختفاء الشتاء" بعد سنوات
محليات
2024-10-02 | 03:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
707 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
دعت مديرية بيئة
النجف
إلى تبني نظم الاستمطار الصناعي كأحد الحلول لمواجهة الجفاف والتصحر الذي تعاني منه المحافظة والبلاد، مشيرة الى وجود دراسات عن "اختفاء فصل الشتاء" بعد أعوام بسبب استمرار ارتفاع الحرارة.
وقال مدير الدائرة جمال عبد زيد شلاكة إن الاستمطار الصناعي هو أحد الحلول المستخدمة عالمياً لمعالجة شحِّ المياه والتغيرات المناخية، مضيفاً أن
مكتب رئيس الوزراء
شكل لجنة عليا مختصة بهذا الشأن، كما أن
وزارة البيئة
استحدثت مديرية خاصة بالتغيرات المناخية فيها، إضافة إلى شعبة للتغيرات المناخية في المديرية.
وأوضح أن هناك دراسات تشير إلى خطورة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على اختفاء فصل الشتاء بعد عدة أعوام، ما يعني اختفاء زراعة المحاصيل الزراعية الشتوية ما سيؤثر سلباً في الأمن الغذائي للبلاد، مؤكداً على ضرورة معالجة المشكلة، وأحد الحلول المطروحة هو الاستمطار الصناعي، الذي يستخدم بنجاح في دول عدة، بحسب صحيفة
الصباح
.
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