قلق عراقي من "اختفاء الشتاء" بعد سنوات

وقال مدير الدائرة جمال عبد زيد شلاكة إن الاستمطار الصناعي هو أحد الحلول المستخدمة عالمياً لمعالجة شحِّ المياه والتغيرات المناخية، مضيفاً أن شكل لجنة عليا مختصة بهذا الشأن، كما أن استحدثت مديرية خاصة بالتغيرات المناخية فيها، إضافة إلى شعبة للتغيرات المناخية في المديرية.وأوضح أن هناك دراسات تشير إلى خطورة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على اختفاء فصل الشتاء بعد عدة أعوام، ما يعني اختفاء زراعة المحاصيل الزراعية الشتوية ما سيؤثر سلباً في الأمن الغذائي للبلاد، مؤكداً على ضرورة معالجة المشكلة، وأحد الحلول المطروحة هو الاستمطار الصناعي، الذي يستخدم بنجاح في دول عدة، بحسب صحيفة .