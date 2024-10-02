المصادقة على محاضر العقود لمديريات تربية الكرخ الأولى والثانية والرصافة الثالثة

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صادق وزير التربية نامس الجبوري، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، على محاضر العقود لمديريات تربية (الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الثالثة) على ان يتم إحالتها في القادمة الى .

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الوزير صادق على محاضر العقود لمديريات تربية (الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الثالثة) على ان يتم إحالتها في القادمة الى لغرض توفير الغطاء المالي ليتسنى للمديريات العامة الشروع بالتعاقد والمباشرة.

