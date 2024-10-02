التخطيط تتسلم 125 ألف جهاز لوحي خاص بالتعداد العام للسكان

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة الهنداوي، إن الأيام القليلة الماضية شهدت وصول 125 ألف جهاز لوحي إلى الوزارة والتي سيتم توزيعها بين الباحثين والعدادين في المحافظات لإجراء التعداد العام للسكان الذي سينفذ خلال يومي 20 و21 من شهر تشرين الثاني المقبل، منبهاً إلى أنه سيتم فرض حظر للتجوال في هذه الأيام لتسهيل إجراءات موظفي التعداد.وأضاف أن وزارته استعدت مبكراً لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن بعد أن بلغت الجهود والاستعدادات لتنفيذ التعداد ذروتها بعد أن قطعت أشواطاً عدة من خلال عمليات التدريب والتأهيل للعدادين والباحثين.وبين الهنداوي أن الهدف من التعداد رسم صورة وخريطة للواقع الديموغرافي لتشخيص الثغرات والفجوات التنموية وخلق صورة تتمثل بالأرقام والإحصائيات وتفاصيل وبيانات والواقع التنموي من خلال القطاعات التي تتعلق بخصائص الحياة.وذكر أن المعلومات التي سيستقيها الباحثون من المواطنين ستكون بأعلى درجات السرية وتستخدم لأغراض التعداد حصراً، منوهاً بأن هذا الإجراء يسعى إلى الوصول لأهداف تنموية وتشخيص الخلل لوضع الحلول من خلال خط بعيد المدى يعتمد على دقة البيانات للوصول والتعرف على رسم الخريطة الجديدة التي تتضمن كل الاحتياجات والخدمات التي ينبغي توفيرها.