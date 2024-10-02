مجلس الخدمة يصادق على وجبة جديدة من التعيينات

المجلس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز انه قرر المصادقة على تعيين أكثر من (360) قيد على ديوان الوقف الشيعي للقوائم النهائية بعد تدقيقها في جلسته الطارئة السابعة والثلاثون.وأكد المجلس – بحسب البيان - على اشعار المشمولين بالتعيين على حساباتهم الالكتروني خلال اليومين المقبلين.