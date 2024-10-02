بينهم قاتل ونصاب.. اعتقال 13 متهماً وضبط أسلحة واعتدة شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بهدف ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية لتعزيز الأمن والاستقرار وللحفاظ على المنجز الأمني المتحقق، تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع الاجهزة والوكالات الاستخبارية ومن خلال اجراء الممارسات الامنية وتسيير الدوريات وتكثيف الجهود الاستخبارية ونصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" من اعتقال (١٣) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم "بالقتل العمد" بعد كمين محكم نصب له، واخر بالنصب والاحتيال".وأضافت، انه "تم ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة ضمن مناطق ( حي اور، ام الكبر والغزلان، مدينة الصدر، الشعب، الراشدية، الردينية، الشيشان) شرقي العاصمة".وأشارت الى انه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".