تعطيل الدوام الرسمي لهذه الفئة لمدة 8 أيام

– محلي

اعلن مستشار رئيس الوزراء خلف سنجاري، عن تعطيل الدوام الرسمي لأبناء المكون الإيزيدي في لمدة 8 أيام.





يتبع..



وقال سنجاري للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، أن "من 6 لغاية 13 تشرين الأول الجاري سيشهد إعلان عطلة رسمية لأبناء المكون في بمناسبة حلول عيد "الجماعية".

وأضاف ان "مجلس الوزراء اصدر العام الماضي، قراراً باعتبار العيد الأكبر للمكون الإيزيدي عطلة رسمية لأبناء المكون وهذا يضاف إلى القرارات والتوجيهات الأخرى في هذا الشأن"، مبيناً أن "هذا العيد يعد أهم الأعياد إذ يكون التجمع في معبد لالش بمحافظة وهو المعبد الأقدم والرئيسي الذي يزوره الإيزيديون من دول العالم".

ويحيي الإيزيديون عيد الجماعية لمدة 7 أيام (من 6 تشرين الأول إلى 13 منه)، من خلال إحياء طقوس دينية مختلفة، وخاصة بحضور الدين وعدد كبير من الإيزيديين، إذ يعتبر هذا العيد بمثابة حجّ للإيزيديين الذين يتوافدون بأعداد كبيرة من مختلف أنحاء العالم، نحو معبد لالش الأكبر والأهم للديانة الإيزيدية في العالم.