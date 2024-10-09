تعرف على طقس العراق حتى الاحد المقبل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد والديوانية والمثنى وديالى وواسط وميسان وذي قار والنجف الأشرف والبصرة 39، بابل والأنبار وكربلاء المقدسة وصلاح الدين 38، أربيل ونينوى وكركوك 36، السليمانية 33، دهوك 34".وأشارت، الى أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وبينت الهيئة، أن "السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأوضحت أن "طقس يوم الأحد، سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".