مؤشر عالمي: بغداد في خطر

نيوز – محلي

كشف مؤشر (AQI) العالمي، تصدر العاصمة بغداد المرتبة الأولى عالميا بشأن تلوث الهواء مقارنة مع 120 مدينة في العالم.

وسجلت بغداد نسبة تلوث 186 ملغرام/متر³ متقدمة على كينشاسا في الكونغو والتي سجلت تلوثا وصل الى 178 ملغرام/متر³، فيما جاءت مدينة هانوي بالفيتنام بالمرتبة الثالثة عالميا بمعدل 164 ملغرام/متر³.

ويعد مؤشر نوعية الهواء هو مقياس للحالة الجوية بالنسبة لمتطلبات نوع واحد أو أكثر من الكائنات الحيوية أو إلى حاجة أي إنسان أو غرض ما.

ومؤشرات نوعية الهواء أو (AQI) هي أرقام يتم استعمالها من قبل الوكالات الحكومية لتوصيف نوعية الهواء في مكان معين، فكلما ارتفعت قيمة هذه المؤشرات، تناسبت على نحو متزايد من السكان من المرجح أن تشهد آثارا صحية ضارة.

ويتطلب وجود تركيز ملوثات في الهواء لاستعمال هذه المؤشرات في الحسابات الالكترونية من شاشة أو نموذج.

وتستخدم المؤسسات الحكومية مؤشر نوعية الهواء (AQI) للتواصل مع العامة حول مقدار تلوث الهواء الحاصل في الوقت الحالي أو للتنبؤ بهذا المقدار.

وتزداد مخاطر الصحة العامة مع ارتفاع قيمة مؤشر نوعية الهواء، إذ يمتلك كل بلد مؤشرات جودة هواء خاصة به تتوافق مع مُختلف المعايير الوطنية لنوعية الهواء. بما في ذلك، مؤشر الصحة ونوعية الهواء (كندا)، ومؤشر تلوث الهواء (ماليزيا)، ومؤشر معايير التلوث (سنغافورة).

وتنشر نيوز جدولاللمدن العشرة الاولى الاكثر تلوثا في العالم من اصل 120 مدينة اعتمدها المؤشر في تصنيفاته