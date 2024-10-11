غدا.. دوام رسمي في مجمعات التسجيل المرورية في بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، أن غدا سيكون دواما في مجمعات التسجيل كافة في بغداد لاستقبال المعاملات.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، أن "مدير المرور العام اللواء الحقوقي رعد مهدي عبد الصاحب، وجه بأن يكون يوم غد السبت دواما رسميا في مجمعات التسجيل في بغداد لاستقبال المعاملات كافة".