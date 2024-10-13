موسم هجرة الطيور بدأ.. كردستان تستقبل الاف الطيور من افريقيا وأوروبا وشرق اسيا

وقال مدير حماية البيئة في اقبال حميدي، انه في كل عام مع بداية الخريف وبداية البرد، تهاجر العديد من الطيور من خطوط العرض الشمالية للكوكب إلى خطوط العرض جنوبا هربا من فصول الشتاء الباردة والحفاظ على بقائها، الى ان تغير المناخ ونقص الغذاء تسبب في أن تصبح الهجرة جزءًا لا يتجزأ من حياة العديد من أنواع الطيور.وأضاف حميدي، أن مسارات الطيران الرئيسية للطيور المهاجرة تشمل 4 خطوط طيران، مسار الطيران الأفريقي- الأوراسي (الجامع بين قارتي أوروبا وآسيا)، ومسار طيران آسيا الوسطى، ومسار طيران شرق آسيا- أستراليا، ومسار الطيران في نصف الكرة .وأوضح انه "بحكم موقعها وتضاريسها ومواردها المائية الوفيرة وغاباتها ومراعيها البكر، تقع جغرافيا على طريق هجرة الطيور المهاجرة، وبها عدة أنهار مليئة بالمياه الدائمة وأكثر من 15 سدا وأراض رطبة لذلك تستقبل أسراباً كبيرة من الطيور المائية المهاجرة".وأشار الى ان هجرة الطيور تبدأ من شهر أكتوبر وتصل إلى ذروتها في شهر نوفمبر وديسمبر؛ وتعد فصيلة البط، من أولى مجموعات الطيور التي دخلت الأراضي الرطبة، والتي تقع على طريق هجرة الطيور من غرب البلاد إلى الأراضي الرطبة الجنوبية.وقال المدير العام لحماية البيئة في كردستان، تأخذ العديد من الطيور المائية المهاجرة فترة راحة قصيرة في أراضي زريفار الرطبة وبعد أن تتغذى وتكتسب القوة البدنية، تواصل حركتها نحو الأراضي الرطبة في البلاد والعراق وتستقر فيها بأمان الأراضي الرطبة وقضاء فصل الشتاء.