ويتضح لجميع من يتواجد في حاليا، وجود تضبب واضح في الأجواء، مع وجود رائحة انبعاثات غازية.وتظهر منصات قياس الهواء، ان نسبة التلوث في الهواء حاليا في تبلغ 247، في الساعة الحالية، ويعد اعلى مستوى مسجل خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث ان اعلى رقم تم تسجيله خلال اليومين الماضيين كان في 12 أكتوبر في الساعة العاشرة صباحا وبلغ 264، في الوقت الذي يعد مؤشر الهواء طبيعيا عندما يكون بين 0 و 50 درجة.وبلغ تركيز الجسيمات الملوثة PM2.5 بلغ 172 مايكروغرام/ متر مكعب، أي مايعادل 34 ضعف المعدل الموصى به من منظمة العالمية.