في بغداد.. تعرف على مواقع اصدار وتجديد اجازات السوق واوقات الدوام

نيوز – محلي

اعلنت مديرية المرور العامة، عن اصدار اجازات وتجديدها واوقات الدوام في .

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام بالمديرية حيدر محمد لـ نيوز، ان "مواقع اصدار اجازات السياقة لأول مرة في هي الحسينية والتاجيات وموقع رقم 9 الواقع قرب الشعب"، مبينا ان "مواقع تجديد الاجازة هي الحسينية والتاجيات والرستمية والغزالية".

وأضاف ان "هناك 3 لاصدار الاجازات لأول مرة و4 للتجديد من ضمنها الحسينية والتاجيات اصدار وتجديد"، الى ان "اصدار الاجازات وتجديدها يكون في المواقع المذكورة للدوامين الصباحي والمسائي باستثناء موقع رقم 9 فهو يوجد به نظام صباحي فقط".

واكد ان "أوقات الدوام للصباحي والمسائي يبدأ من الساعة السابعة صباحا وينتهي لدى مغادرة اخر مراجع في الدوام المسائي".