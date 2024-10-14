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في بغداد.. تعرف على مواقع اصدار وتجديد اجازات السوق واوقات الدوام
محليات
2024-10-14 | 11:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,444 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
اعلنت مديرية المرور العامة، عن
مواقع
اصدار اجازات
السوق
وتجديدها واوقات الدوام في
العاصمة
بغداد
.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام بالمديرية حيدر محمد
مجيد
لـ
السومرية
نيوز، ان "مواقع اصدار اجازات السياقة لأول مرة في
بغداد
هي
مواقع
الحسينية والتاجيات وموقع
بغداد
رقم 9 الواقع قرب
ملعب
الشعب"، مبينا ان "مواقع تجديد الاجازة هي الحسينية والتاجيات والرستمية والغزالية".
وأضاف ان "هناك 3
مواقع
لاصدار الاجازات لأول مرة و4
مواقع
للتجديد من ضمنها الحسينية والتاجيات اصدار وتجديد"،
مشيرا
الى ان "اصدار الاجازات وتجديدها يكون في المواقع المذكورة للدوامين الصباحي والمسائي باستثناء موقع
بغداد
رقم 9 فهو يوجد به نظام صباحي فقط".
واكد
مجيد
ان "أوقات الدوام للصباحي والمسائي يبدأ من الساعة السابعة صباحا وينتهي لدى مغادرة اخر مراجع في الدوام المسائي".
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