بالصور.. بدء مراسيم تشيع نيلفروشان في كربلاء

نيوز – محلي

بدأت مراسيم تشيع جثمان القائد الإيراني عباس نيلفروشان في محافظة كربلاء.

وقال مراسل نيوز، ان "مراسيم تشيع جثمان القائد الإيراني عباس نيلفروشان بدأت قبل قليل في محافظة كربلاء وسط مشاركة كبيرة من قبل المواطنين وشخصيات سياسية ودينية".

بدوره، قال السفير الإيراني في محمد ال صادق، في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها نيوز، إن "هذا التشييع دلالة على ان المحور واحد والجبهة واحدة وإن شاء نسير باتجاه النصر على الكيان الصهيوني".

يذكر ان نيلفروشان استشهد خلال الضربة الصهيونية التي استهدفت الضاحية الجنوبية والتي استشهد فيها العام لحزب الله حسن نصر الله وعدد من قادة الحزب يوم الـ28 من ايلول الماضي.