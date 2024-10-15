غرامة 200 الف دينار وحجز في المرور لهذه الفئات من المركبات

نيوز – محلي

أعلنت العامة، اليوم الثلاثاء، عن فرض غرامات والحجز لثلاث فئات من المركبات.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام بالمديرية حيدر محمد لـ نيوز، ان "المركبات المسجلة ضمن المشروع الموازي والمركبات التي تحمل لوحات تسجيل فحص مؤقت والمركبات المسجلة قبل تاريخ 9/4/ 2003 التي تحمل لوحات قديمة، منحت لاصحابها فترة سماح لمدة 60 يوما لمراجعة مجمعات التسجيل لتسجيلها ضمن بدءا من 7 تشرين الحالي".

وأضاف "بعد انتهاء مدة الـ60 يوما فأن مركبات الفحص المؤقت يتم حجزها وتفرض على غرامة 200 الف دينار عراقي، ولا يتم رفع الحجز عنها لحين اكمال تسجيلها".

وأضاف ان "المركبات المسجلة ضمن المشروع الموازي والمركبات المسجلة قبل تاريخ 9/4/ 2003 التي تحمل لوحات قديمة، تفرض عليها غرامة 100 الف دينار بعد انتهاء مدة الـ60 يوما".