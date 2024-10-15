دائرة الاسترداد تبرم اتفاق تعاون مع مديرية الشرطة العربية والدولية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مجلس الأمن يطالب بالتطبيق الكامل للقرار 1701 بشأن لبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

دائرة الاسترداد تبرم اتفاق تعاون مع مديرية الشرطة العربية والدولية

محليات

2024-10-15 | 06:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
دائرة الاسترداد تبرم اتفاق تعاون مع مديرية الشرطة العربية والدولية
275 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

أعلنت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحاديَّة ومُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، اليوم الثلاثاء، إبرام اتفاق تعاونٍ لمنع جرائم الفساد ومكافحتها وتعقُّب مُرتكبيها داخل العراق وخارجه، واسترداد أموال الفساد المُهرَّبة للخارج.


وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الاتفاق، الذي وقَّعه (أيمن داود سلمان) المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة، واللواء (عادل إبراهيم) المدير العام لمُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، يهدف إلى التعاون لمُلاحقة مُرتكبي جرائم الفساد داخلياً وفي النطاق الدوليِّ؛ لحماية المال العام وردع مُرتكبي جرائم الفساد، بما ينسجم مع القوانين والتشريعات الوطنيَّة النافذ، فضلاً عن قوانين وأنظمة المُنظَّمات الدوليَّة ذات الصلة".

وأضافت الهيئة، أن "الاتفاق نصَّ على تبادل المعلومات ذات الصلة بالأشخاص والمطلوبين قضائياً، وأموال وأرصدة المُتَّهمين بقضايا الفساد، والتحرّي عن أماكن تواجد تلك الأموال والمُتَّهمين؛ ممَّا يسهم في استرداد الأموال المُهرَّبة وتعقُّب مُرتكبيها"، مُشيراً إلى "التعاون والتنسيق في مجال التدقيق ومقاطعة وتحليل المعلومات المُتعلّقة بالمُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ والجهات المطلوب تقديم معلوماتٍ عنهم، والاستفادة من قاعدة البيانات المُتوفّرة، كما تطرَّق الاتفاق إلى التنسيق في تنفيذ مُذكَّرات القبض الصادرة بحقّ مُرتكبي جرائم الفساد الهاربين خارج العراق".

وتابعت الهيئة، أن "الجانبين اتفقا على التعاون في مُتابعة إعمام النشرة الحمراء أو إذاعة البحث الصادرة بحقّ المطلوبين للهيئة على الصعيد الدوليّ، وتنفيذ السياسات والتعليمات المُتعلّقة بالجانب الأمنيّ للأفراد والأصول والمعلومات والأجهزة والوثائق والمُستندات"، لافتاً إلى "تضمُّن الاتفاق تأليف لجنةٍ تنسيقيَّةٍ مُشتركةٍ بقرارٍ من رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة وبمُوافقة وزير الداخليَّة تتولَّى تحديد موضوعات التعاون التفصيليَّة ومُتابعة آليَّة ومراحل تنفيذ بنود الاتفاق، وإجراء عمليَّـةٍ للمُراجعة والتقييم لمُستوى التنفيذ، ووضع المقترحات والحلول؛ لمُعالجة أيـَّة خلافاتٍ ناتجةٍ عن تنفيذ الاتــفاق".
>> انضم الى السومرية على واتساب 

النزاهة

استرداد

اموال

اتفاق

الشرطة الدولية

ابرام

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
دور الأهل في اختيار مستقبل أبنائهم الأكاديمي - حلقة ١٣٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-15
Play
دور الأهل في اختيار مستقبل أبنائهم الأكاديمي - حلقة ١٣٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الهادي بغداد - الحلقة ١٣٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-15
Play
شارع الهادي بغداد - الحلقة ١٣٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-15
الهوا الك
Play
الهوا الك
آلية التقديم على راتب رعاية وحلول عمليّة للمواطنين - الحلقة ٢٦ | الموسم 9
15:30 | 2024-10-14
Play
آلية التقديم على راتب رعاية وحلول عمليّة للمواطنين - الحلقة ٢٦ | الموسم 9
15:30 | 2024-10-14
من الأخير
Play
من الأخير
مطبّع ومقاوم.. آخر الثنائيات القاتلة - حلقة ١٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-14
Play
مطبّع ومقاوم.. آخر الثنائيات القاتلة - حلقة ١٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-14
Play
نشرة ١٤ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
14-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-14
Play
14-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-14
استديو Noon
Play
استديو Noon
مع نون 14-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-14
Play
مع نون 14-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-14
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمة أنت وأنا والسبب 14-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-14
Play
كلمة أنت وأنا والسبب 14-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-14
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - فقرة هسة ماليش 14-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-14
Play
الأبراج - فقرة هسة ماليش 14-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-14
جات بالليل
Play
جات بالليل
we go 13-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-13
Play
we go 13-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-13
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
دور الأهل في اختيار مستقبل أبنائهم الأكاديمي - حلقة ١٣٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-15
Play
دور الأهل في اختيار مستقبل أبنائهم الأكاديمي - حلقة ١٣٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الهادي بغداد - الحلقة ١٣٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-15
Play
شارع الهادي بغداد - الحلقة ١٣٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-15
الهوا الك
Play
الهوا الك
آلية التقديم على راتب رعاية وحلول عمليّة للمواطنين - الحلقة ٢٦ | الموسم 9
15:30 | 2024-10-14
Play
آلية التقديم على راتب رعاية وحلول عمليّة للمواطنين - الحلقة ٢٦ | الموسم 9
15:30 | 2024-10-14
من الأخير
Play
من الأخير
مطبّع ومقاوم.. آخر الثنائيات القاتلة - حلقة ١٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-14
Play
مطبّع ومقاوم.. آخر الثنائيات القاتلة - حلقة ١٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-14
Play
نشرة ١٤ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
14-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-14
Play
14-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-14
استديو Noon
Play
استديو Noon
مع نون 14-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-14
Play
مع نون 14-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-14
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمة أنت وأنا والسبب 14-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-14
Play
كلمة أنت وأنا والسبب 14-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-14
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - فقرة هسة ماليش 14-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-14
Play
الأبراج - فقرة هسة ماليش 14-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-14
جات بالليل
Play
جات بالليل
we go 13-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-13
Play
we go 13-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-13
اخترنا لك
مهددة بالانهيار.. سقوط أجزاء من بناية مدرسة في بغداد وتحذيرات من كارثة
07:14 | 2024-10-15
ما الفرق بين سنويات مركبات المشروع الموازي والمشروع الوطني؟
06:47 | 2024-10-15
مشاجرة عائلية تدفع رجلا الى اطلاق النار على زوجته في بغداد
06:38 | 2024-10-15
افتتاح معرض أربيل الدولي الخامس للاستثمار العقاري
06:20 | 2024-10-15
تقنيات جديدة لتسهيل معاملات المواطنين في الكرادة!
06:14 | 2024-10-15
تلكؤ في انجاز مشروع الكاميرات يرفع من عدد الجرائم!
06:09 | 2024-10-15
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.