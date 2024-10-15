ما الفرق بين سنويات مركبات المشروع الموازي والمشروع الوطني؟

نيوز - محلي

أوضحت العامة، الفرق بين سنويات مركبات المشروع الموازي والمشروع الوطني.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام بالمديرية لـ نيوز، ان "الفرق بين سنويات مركبات المشروع الموازي والمشروع الوطني، هو ان المشروع الموازي توقف في 28/4/ 2020، أي ان أي سجل مركبته بعد هذا التاريخ فيعتبر مشروع وطني ولا يحتاج للمراجعة".

وأضاف ان "سنوية مركبة تتضمن رقم مراجعة أي هي قيد الكتروني للمواطن، اما سنوية مركبة المشروع الموازي لا يوجد فيها قيد او رقم مراجعة".



