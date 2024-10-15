المالية توجه دعوة لهذه الفئة بمراجعة المصارف

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، انه "تدعو دائرة الدين العام في كافة الأفراد والمصارف والشركات، الذين قاموا بشراء سندات (البناء/إعمار/إنجاز)، إلى ضرورة مراجعة فروع المصارف التي تم من خلالها شراء السندات، وذلك بهدف استلام مبالغ الفوائد المستحقة والتي يتم توزيعها على أساس نصف سنوي. تأتي هذه كجزء من حرص على ضمان حقوق المستثمرين وتوفير عوائد منتظمة لهم".وأضاف البيان، انه "ينبغي على جميع المستثمرين المبادرة بالذهاب إلى الفروع المصرفية ذات العلاقة في أقرب وقت ممكن لاستكمال إجراءات استلام الفوائد. مع إحضار المستندات المطلوبة، والتي قد تشمل شهادة شراء السندات أو أي وثائق أخرى تؤكد عملية الشراء".وأكدت دائرة الدين العام، على "أهمية هذه الخطوة لضمان الحصول على المبالغ المستحقة بشكل دقيق وسلس، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:● سندات البناء (الإصدار الأول) - فئة 1 مليون دينار.● سندات (الإصدار الأول) - الفئتين: 500,000 دينار و1 مليون دينار.● سندات إنجاز (الإصدارية الأولى)- الفئتين: 500,000 دينار و1 مليون دينار".