نينوى تحظر دخول "التكتك" الى المحافظة

وقال الدخيل وفق وثيقة مذيلة بتوقيعه حصلت عليها نيوز، موجهة الى قيادة عمليات والشرطة ومديرية المرور وقائممقامية قضاء وكمرك المنطقة الشمالية وغرفة التجارة، انه "نسبنا عدم السماح بدخول الدراجات النارية نوع (تكتك)، محافظتنا وذلك حفاظاً على ارواح المواطنين".وتابع: "كونها تفتقر الى اي نوع من منظومات السلامة والامان وتؤدي الى حوادث مرورية وتشوه الذوق العام والطابع الحضاري للمدينة".