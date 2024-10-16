لوحات مرورية جديدة لهذه الفئات من العجلات

نيوز – محلي

أعلنت مديرية المرور، عن قرب طباعة اللوحات الجديدة الى عجلات والاجرة والانشائية والزراعية والدراجات.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام بالمديرية حيدر محمد لـ نيوز، ان "المديرية امنت اللوحات الخصوصي بشكلها المستطيل والمربع"، مبينا انه "سيتم قريبا تامين لوحات والاجرة والانشائية والزراعية والدراجات".

وأضاف ان "جميع فئات اللوحات سيتم تامينها قريبا بالتتابع من خلال معمل اللوحات الذي افتتحه محمد شياع السوداني بدعم من قبل عبد الأمير الشمري"، الى ان "المعمل يعمل بخطين إنتاجية، ومستمرون بطباعة اللوحات وسيتم توزيع جميعها على كافة فئات العجلات".